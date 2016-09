Alte Brücke in Frankfurt: Rückkehr nach über 100 Jahren: Karl der Große

Rückkehr der besonderen Art: Bald steht nach mehr als 100 Jahren wieder eine Statue Karls des Großen auf der Alten Brücke in Frankfurt. Damit rückt der berühmte Herrscher (747-814) an einer zentralen Stelle der Mainmetropole, deren Entwicklung er einst entscheidend geprägt hat, wieder in den Blick der Öffentlichkeit. Enthüllt wird die über drei Meter hohe Replik der Original-Statue, die dort früher stand, samt Sockel an diesem Samstag. Initiator des Projekts ist der 2006 gegründete neue Brückenbauverein. Finanziert wurde die rund 110 000 Euro teure Nachbildung vom Verein und Spendern, den Sockel übernahm die Stadt.

(dpa)