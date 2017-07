Rückschlag für Eintracht Frankfurt: Mascarell wird operiert

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss noch einmal für mehrere Monate auf seinen wichtigen Mittelfeldspieler Omar Mascarell verzichten. Der Spanier werde am Mittwoch in der Schweiz an der Achillessehne operiert, teilte der Verein am Dienstagabend mit. „Ziel ist es, dass er zur Vorbereitung auf die Rückrunde fit ist”, sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Mascarell hatte bereits seit Monaten Schmerzen an der Achillessehne. Der 24-Jährige entschied sich zunächst jedoch dafür, diese Probleme konservativ behandeln zu lassen.

(dpa)