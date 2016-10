Ruhige Halloween-Nacht in Hessen

Zahlreiche Eierwürfe, wenige Clowns: In Hessen ist es an Halloween vergleichsweise ruhig geblieben. „Keine Sachbeschädigungen, keine Straftaten” habe man in Fulda registriert, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nicht einmal Eierwürfe habe es gegeben. In Darmstadt musste die Polizei am Montagabend 14 Mal raus, meist waren Eierwürfe oder Pyrotechnik der Anlass. In Kassel rückte die Polizei zu etwa 20 Einsätzen wegen Sachbeschädigungen aus. In Frankfurt habe man „ein paar Anrufe mehr als sonst” erhalten, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Abend habe sich die Lage jedoch beruhigt.

Von Horrorclowns fehlte vielerorts jede Spur. „Unsere Präventionsarbeit hat offenbar gefruchtet”, sagte ein Polizeisprecher aus Kassel. Dort habe man die Bevölkerung zuvor angehalten, ohne Horrorclown-Kostüm feiern zu gehen.

(dpa)