Rund 1,7 Millionen Festmeter Holz aus Staatswald verkauft

Ministerin Puttrich gibt Regierungserklärung zu Europa ab

Wiesbaden. In einer Regierungserklärung will sich Ministerin Lucia Puttrich heute im hessischen Landtag zur Lage in Europa äußern. Die Rede der CDU-Politikerin trägt die Überschrift „Hessens Zukunft heißt Europa”. mehr