Motto: Gute Nachbarschaft - bessere Gesellschaft: Rund 100 Veranstaltungen am „Tag der offenen Moschee”

Zum „Tag der offenen Moschee” am (morgigen) Dienstag öffnen auch viele islamische Gotteshäuser in Hessen ihre Pforten. „Prinzipiell geht es darum, dass in aufgeregten Zeiten des Misstrauens der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden soll”, sagte Said Barkan, Vorsitzender des Landesverbands des Zentralrats der Muslime in Hessen, am Montag. Unter dem diesjährigen Motto „Gute Nachbarschaft - bessere Gesellschaft” solle den Besuchern der hohe Stellenwert der Nachbarschaft aus islamischer Perspektive gezeigt werden. In Zeiten des Vernetztseins seien damit nicht nur die Nachbarn jenseits des Gartenzauns gemeint, sagte Barkan.

Mehrere Moscheen in Frankfurt öffnen ihre Türen, genauso wie Bildungs- und Kulturvereine, wie aus einer Liste der veranstaltenden muslimischen Verbände hervorgeht. „In größeren Städten sind auf jeden Fall mehrere Veranstaltungen”, sagte Barkan. Hessenweit seien es wohl mehr als 100 Veranstaltungen. Die Zahl aller Moscheen im Bundesland schätzt Barkan auf rund 250 bis 300.

Seit 1997 wird der „Tag der offenen Moschee” am Tag der Deutschen Einheit begangen. „Das zeigt, dass wir unserem Land Solidarität und Respekt entgegenbringen, Teil der Gesellschaft sind und nicht abseits stehen”, sagte Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime (ZMD). 1000 Moscheen nehmen nach Angaben der Veranstalter bundesweit teil. Deutschlandweit rechnen die islamischen Gebetshäuser und Gemeindezentren mit 100 000 interessierten Besuchern.

(dpa)