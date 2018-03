Rund 200 Teilnehmer bei hessischem Ostermarsch-Auftakt

Mehr Geld für Bildung und Gesundheit sowie eine Kürzung der Militärausgaben haben am Karfreitag die Teilnehmer des ersten hessischen Ostermarsches in diesem Jahr in Bruchköbel bei Hanau gefordert. An der Kundgebung der Friedensbewegung nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 200 Menschen teil. Zu den Rednern gehörten die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen und Vertreterinnen der Gewerkschaften ver.di und GEW.

Die Teilnehmerzahlen der Ostermärsche bleiben auch in diesem Jahr weit hinter dem Höhepunkt zu Beginn der 1980er Jahre zurück. Ein Sprecher der bundesweiten Informationsstelle Ostermarsch 2018, Horst Trapp, sagte aber, bei den ersten Aktionen am Karfreitag zeichne sich eine „leicht gestiegene Tendenz” ab. Möglicherweise sei dies eine Reaktion auf eine verbreitete Verärgerung über deutsche Rüstungsexporte an die Türkei und das türkische Vorgehen gegen die Kurden in Nordsyrien.

Der voraussichtlich größte Ostermarsch in Hessen ist für Montag in Frankfurt geplant. „Die Basisbewegung ist nicht kaputtzukriegen”, sagte Trapp.

(dpa)