Rund 4,3 Millionen Hessen können abstimmen

Rund 4,3 Millionen Hessen sind zur Wahl des neuen Bundestags am Sonntag aufgerufen. Dies sind rund 1,6 Prozent weniger Wahlberechtigte als noch vor vier Jahren, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Bei der Bundestagswahl 2013 war die CDU in Hessen stärkste Partei geworden. Sie kam landesweit auf 39,2 Prozent der Stimmen. Die SPD erreichte 28,8 Prozent, die Grünen 9,9 Prozent. Für die Linken stimmten 6,0 Prozent der Wähler, für die FDP 5,6 Prozent. Die Abstimmung fand gleichzeitig mit der Landtagswahl statt.

Nach der Wahl vor vier Jahren zogen 45 Abgeordnete für Hessen in den Bundestag ein, darunter 21 für die CDU und 16 Sozialdemokraten. Fünf Volksvertreter wurden von den Grünen entsandt, drei von den Linken. Die ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach ist inzwischen fraktionslos. Zur Bundestagswahl am Sonntag sind in Hessen 18 Parteien mit Landeslisten zugelassen, insgesamt treten 409 Kandidaten an.

