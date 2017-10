Rund 80 Hooligans prügeln sich in Hannover

Rund 80 Hooligans haben sich nach Angaben der Polizei am Samstag in Hannover geprügelt. Einem Sprecher zufolge gingen die radikalen Fans der Vereine Eintracht Frankfurt und Hannover 96 am Nachmittag aufeinander los. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Beamte konnten später sieben Angehörige sowohl der hannoverschen als auch der Frankfurter Hooliganszene stellen. Sie nahmen deren Personalien auf, fotografierten die Tatverdächtigen und beschlagnahmten Mundschutze und Vermummungsgegenstände.

Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs gegen die sieben Tatverdächtigen und die anderen unbekannten Täter ein. Verletzte waren den Beamten zunächst nicht bekannt. Der Sprecher ging allerdings davon aus, dass es bei der Schlägerei Verletzungen gegeben hat. Hooligans würden dies aber in der Regel nicht anzeigen. Die Polizei sucht Zeugen, um den Landfriedensbruch aufzuklären.

(dpa)