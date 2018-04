Rund ein Drittel aller Kultur-Jobs in Frankfurt

Rund ein Drittel aller Arbeitsplätze der hessischen Kultur- und Kreativwirtschaft sind in Frankfurt angesiedelt. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, werden in der Mainmetropole 45 Prozent des Gesamtumsatzes der Branche erwirtschaftet. Das habe eine Sonderauswertung von Daten aus dem Jahr 2015 im Auftrag der Wirtschaftsförderung Frankfurt ergeben.

Vor drei Jahren arbeiteten insgesamt 117 000 Menschen in Hessens Kultur- und Kreativwirtschaftsbranche, der Umsatz summierte sich auf rund 12,3 Milliarden Euro.

Während die Zahl aller Erwerbstätigen der Branche im ganzen Bundesland von 2011 bis 2015 um rund zwei Prozent zunahm, stieg sie in Frankfurt um knapp elf Prozent. Der Umsatz wird dort vor allem von der Software- und Computerspieleindustrie, der Werbewirtschaft und im Verlagswesen erwirtschaftet.

