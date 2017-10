SEK-Einsatz wegen Mann mit Schusswaffe

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in der Nacht zum Dienstag im südhessischen Rüsselsheim einen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Angehörige verständigten die Polizei, weil der 45-Jährige eine Waffe bei sich hatte. Die Polizei sperrte den Bereich um das betroffene Haus in der Innenstadt weiträumig ab. Der Polizeieinsatz dauerte mehrere Stunden. Es habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner bestanden, berichtete die Polizei in Darmstadt. Die Waffe erwies sich als Schreckschusswaffe. Verletzt wurde bei der Festnahme niemand. Der Mann befinde sich in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)