Preiskampf in der Solarbranche: SMA Solar: Schwächeres Jahresendgeschäft erwartet

Der Preiskampf in der Solarbranche macht dem Solartechnikhersteller SMA Solar zu schaffen. Das TecDax-Unternehmen schraubte am Montag seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Jahr nach unten. SMA geht nun von einem Umsatz von 900 bis 950 Millionen Euro aus, zuvor waren 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro erwartet worden, wie das Unternehmen aus Niestetal bei Kassel mitteilte.

Das operative Ergebnis (Ebit) soll 60 bis 70 Millionen Euro erreichen. Zunächst hatte das Unternehmen mit 80 bis 120 Millionen Euro gerechnet. Nach einem erfolgreichen dritten Quartal erwarte SMA Solar aufgrund des deutlich verstärkten Preisdrucks und Projektverschiebungen ein schwächeres Jahresendgeschäft, sagte Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon. Nach vorläufigen Zahlen erzielte SMA im dritten Quartal einen Umsatz von mehr als 220 Millionen Euro und ein Ergebnis von mehr als 20 Millionen Euro.

SMA baut Wechselrichter, die den Gleichstrom der Solaranlage in haushaltsüblichen Wechselstrom umwandeln, und bietet Systemtechnik und Service-Leistungen rund um Wechselrichter an. Nach verlustreichen Jahren war das Unternehmen 2015 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Zuvor hatte SMA einen harten Sparkurs eingeschlagen. Das Unternehmen hat weltweit etwa 3500 Mitarbeiter.

(dpa)