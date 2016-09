SPD-Bürgermeister in Biedenkopf wiedergewählt

In der mittelhessischen Stadt Biedenkopf steht SPD-Bürgermeister Joachim Thiemig weiter an der Spitze der Verwaltung. Der 49-Jährige erhielt bei der Direktwahl am Sonntag 59,1 Prozent der Stimmen, wie Wahlleiter Thomas Rößer mitteilte. Gegen Thiemig, der als einziger Kandidat antrat, stimmten 40,9 Prozent.

Wahlberechtigt waren 10 300 der mehr als 13 000 Einwohner. Die Beteiligung erreichte nur 36,5 Prozent, nachdem es bei der Stichwahl 2011 noch 54,5 Prozent waren. Damals erhielt Thiemig das Mandat für seine erste Amtszeit. Die SPD ist mit 13 von 37 Mandaten auch die stärkste Partei in der Stadtverordnetenversammlung.

(dpa)