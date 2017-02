SPD: CDU lässt Kritik aus Reihen der Polizei nicht zu

Die hessische CDU-Landtagsfraktion verschließt sich laut einem Vorwurf der SPD-Opposition Kritik aus Reihen der Polizei. Entsprechende Kommentare auf der Facebookseite der CDU-Fraktion seien gelöscht worden, sagte die Innenexpertin Nancy Faeser am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. „Dies ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit.” Die Kommentare seien zwar kritisch, aber nicht beleidigend gewesen, sagte Faeser.

In rund 250 Beschwerdebriefen an die Abgeordneten klagten Polizisten unter anderem über eine mangelnde Wertschätzung und zu geringe Bezahlung. „Die hohe Aufklärungsquote in Hessen ist allein der Verdienst der Beamten”, sagte Faeser. „Und dies ist keine Selbstverständlichkeit, weil sich die Arbeitsbedingungen verschlechtert haben in den vergangenen Jahren.”

(dpa)