SPD-Fraktion: Koch darf Leuschner-Medaille nicht bekommen

Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag fordert, die geplante Vergabe der Leuschner-Medaille an den ehemaligen Ministerpräsidenten Roland Koch zurückzunehmen. Die Ehrung sei nicht mit dem Lebenswerk Wilhelm Leuschners vereinbar, sagte der parlamentarische Geschäftsführer Günter Rudolph am Donnerstag in Wiesbaden. Koch habe die Gesellschaft nicht zusammengeführt, sondern gespalten - „insbesondere im Landtagswahlkampf 1999 mit seiner Schwarzgeld finanzierten, ausländerfeindlichen Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft”.

Leuschner dagegen sei ein engagierter Gewerkschafter und Sozialdemokrat gewesen, der sich in außergewöhnlicher Weise für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit eingesetzt habe, betonte Rudolph. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Michael Boddenberg, verteidigte die Ehrung Kochs mit der höchsten Auszeichnung des Landes. „Es ist auch eine Auszeichnung für eine lebendige, streitbare Demokratie.” Der SPD warf er „gekränkte Eitelkeit” und eine „persönliche Diffamierung” Kochs vor.

(dpa)