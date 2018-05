SPD-Fraktion: Reform der Bauordnung erreicht ihr Ziel nicht

Gewitter und Streik: Mehr als 100 Flüge annulliert

Frankfurt/Main. Am Frankfurter Flughafen sind am Dienstag mehr als 100 Starts und Landungen gestrichen worden. Als Grund nannte eine Flughafen-Sprecherin Gewitter in Europa und den Fluglotsen-Streik in Frankreich. Mehrere Fluggesellschaften seien betroffen. mehr