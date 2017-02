SPD-Kanzlerkandidat Schulz stellt sich Genossen vor

Fund am Rheinufer Elfter Vogelgrippefall in Hessen: Höckerschwan tot

Wiesbaden. Ein toter Höckerschwan mit dem Vogelgrippevirus ist am Rheinufer in der Nähe des Biebricher Schlosses in Wiesbaden gefunden worden. Der Schwan ist der elfte bestätigte Fall des aktuellen Vogelgrippeerregers mehr