SPD-Landesparteirat für Schäfer-Gümbel als Spitzenkandidat

Der Landesparteirat der hessischen SPD hat Thorsten Schäfer-Gümbel als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 vorgeschlagen. Die Entscheidung sei am Samstagabend in Frankfurt einstimmig gefallen, teilte die Partei am Sonntag mit. Die offizielle Nominierung soll auf dem Landesparteitag am 25. November erfolgen.

Die Generalsekretärin der SPD in Hessen, Nancy Faeser, erklärte, ihre Partei habe mit Schäfer-Gümbel „die besten Chancen, im Herbst 2018 fast zwei Jahrzehnte CDU-Herrschaft in unserem Land zu beenden”. Schäfer-Gümbel ist seit 2009 Vorsitzender der SPD in Hessen und Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion. Seit Herbst 2013 ist er außerdem stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD.

(dpa)