SPD: Lehrermangel in Hessen wird größer

Der Lehrermangel an hessischen Grund- und Förderschulen wird nach Einschätzung der SPD in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Der Abgeordnete Christoph Degen warf der schwarz-grünen Landesregierung am Mittwoch im hessischen Landtag vor, nicht schnell genug auf den steigenden Bedarf reagiert zu haben. Nun ziehe die Landesregierung die Flüchtlingskinder als Grund dafür heran, dass Lehrer fehlten, kritisierte Degen.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) räumte ein, dass im kommenden Schuljahr etwa 200 bis 300 Grundschullehrer in Hessen fehlten. „Wir wollen die Lehrerversorgung gewährleisten”, sagte er und fügte an, dass der Bedarf in dieser Größenordnung wegen der unerwarteten Zahl an Flüchtlingskindern nicht absehbar gewesen sei. In den vergangenen 18 Monaten seien etwa 30 000 Kinder nach Hessen gekommen. Dies seien 1500 zusätzliche Klassen. „Das ist mehr als ein halber Jahrgang zusätzlich”, sagte Lorz.

Die Linken-Abgeordnete Gabi Faulhaber bezeichnete den Lehrermangel als hausgemachtes Problem. Gleichwohl räumte sie ein, dass die Schülerzahlen in Hessen erstmals seit vielen Jahren wieder gestiegen seien.

