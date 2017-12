SPD kämpft weiter für Abschaffung der Kitagebühren

Die SPD-Fraktion kämpft weiter dafür, die Kitagebühren in Hessen für alle Kinder ab einem Jahr stufenweise komplett abzuschaffen. Nach dem am Mittwoch im Hessischen Landtag debattierten Gesetzentwurf der Oppositionsfraktion sollen die Elterbeiträge für alle Kinder ab einem Jahr in zwei Stufen bis September 2019 komplett wegfallen. Mittelfristig mehr als 700 Millionen Euro jährlich veranschlagt die SPD für ihre Pläne.

Der Gesetzentwurf sieht zusätzlich vor, die Kommunen schrittweise von den Betreuungskosten zu entlasten. Von 2022 an soll das Land davon zwei Drittel übernehmen. Als Gegenfinanzierung für die Vorschläge führen die Sozialdemokraten die Mittel aus dem neu geordneten Länderfinanzausgleich an. Hier erwarte Hessen künftig rund 550 Millionen Euro mehr im Jahr.

(dpa)