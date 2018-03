Landtag: SPD klagt gegen Wahlkreisreform

Vor sich auf dem Podium in Raum 307 des Landtags hat Martin Will ein Fachbuch mit dem trockenen Titel „Landesrecht Hessen“ liegen. Dahinter verbirgt sich eine Textsammlung mit Rechtsvorschriften und maßgeblichen Vorschriften des Landesrechts, die sich an Richter und Rechtsanwälte wendet. Und diese Berufsgruppen werden sich demnächst mit einem Gesetzentwurf beschäftigen müssen, der seit Monaten für Streit gesorgt hat.

Es geht um die geplante Wahlkreisreform oder besser gesagt den neuen Zuschnitt von insgesamt 16 der 55 hessischen Wahlkreise vor der Landtagswahl. Diesen hatte der Landtag Ende 2017 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Opposition beschlossen. Nun wird die Auseinandersetzung auf juristischer Ebene weitergeführt. Genauer gesagt will die SPD vor dem Staatsgerichtshof, also dem hessischen Verfassungsgericht, dagegen vorgehen. Einreichen soll die Klage der Staats- und Verwaltungsrechtsexperte Martin Will, seines Zeichens Professor an der EBS Law School in Wiesbaden, der eine einstweilige Anordnung gegen den aktuellen Zuschnitt der Wahlkreise beantragt.

Frankfurt stark betroffen

Bei einer Wahl müssten alle Stimmen gleich viel Gewicht haben, sagt Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel, der am Donnerstagmittag neben Will auf dem Podium sitzt. Das sei derzeit nicht gegeben, weil sich die Zahl der Wahlberechtigten in einzelnen Wahlkreisen stark unterscheide. Damit sei der Verfassungsgrundsatz der Gleichheit der Wahl verletzt.

Konkret geht es der SPD darum, Abweichungen in den Wahlkreisen von mehr als 25 Prozent zu verhindern, wie es das Landeswahlgesetz vorsieht. Besonders gravierend ist die Situation bei Frankfurt I, das die Stadtteile Griesheim, Höchst, Nied, Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach und Zeilsheim umfasst. Hier liegt die Abweichung laut Innenministerium um 27,08 Prozent unter der durchschnittlichen Wahlkreisgröße. In Zahlen ausgedrückt, würden etwas mehr als 58 000 Menschen einen Direktkandidaten bestimmen. Im Landesdurchschnitt leben 80 000 Menschen in einem Wahlkreis.

Stark betroffen sind auch Wiesbaden I und Main-Kinzig II, wo die Abweichungen circa 26 respektive 27 Prozent nach oben betragen. Solche problematischen Größenunterschiede seien der Landesregierung spätestens seit 2013 bekannt, sagt Schäfer-Gümbel. Aber statt eine nachhaltige Neuordnung im Konsens aller Landtagsfraktionen zu planen, hätten CDU und Grüne das Problem bis zum letzten Herbst ignoriert und dann „im Hauruck-Verfahren an den Wahlkreisen herumgedoktert, ohne sich um Recht und Gesetz zu kümmern“.

Wie tief die Gräben zwischen Regierungsfraktionen und Opposition sind, hat sich zuvor noch einmal im Landtag gezeigt. „Wenn die Landesregierung auf Grund der falschen Zahlen in Frankfurt gegen ihr eigenes Gesetz verstößt und behauptet, diese Abweichung sei hinnehmbar, ist dies abenteuerlich“, sagte Günter Rudolph (SPD). „Eine Wahlkreisreform macht man sorgfältig und gründlich, nicht im Hau-Ruck-Verfahren nach politischen Gefälligkeiten. “

Linken-Abgeordneter Ulrich Wilken forderte Korrekturen, um die notwendige Rechtssicherheit herzustellen. Der Innenminister sei dafür verantwortlich, wenn das Gesetz zu spät eingebracht wurde, um das nicht mehr vornehmen zu können.

Die SPD „skandalisiere“ die Sache, wies hingegen Holger Bellino von der CDU die Vorwürfe zurück. Er sehe der Klageankündigung gelassen entgegen. Ein Rechtsgutachten habe bestätigt, dass die Rechtssicherheit der Landtagswahl trotz der Abweichungen gewährleistet sei.

Darüber entscheidet nun der Staatsgerichtshof. Wahlen müssten vollständig verfassungskonform sein, um die demokratische Legitimation des Parlamentes zu garantieren, sagt Martin Will. Er sei überzeugt, dass das Gericht schnell tätig werden kann. Anschließend gebe es ein neues Gesetzgebungsverfahren. Die Landtagswahl sei dadurch nicht gefährdet.