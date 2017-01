SPD kritisiert Ausstattung der Polizei: Beuth hält dagegen

Die SPD-Fraktion fordert eine deutlich bessere personelle und materielle Ausstattung der Polizei in Hessen. Wegen der ständig zunehmenden Aufgaben der Sicherheitskräfte angesichts der Terrorgefahr, der Beobachtung von Salafisten sowie den Einsätzen bei Fußballspielen sei ein riesiger Berg an Überstunden und Krankheitstagen angefallen, sagte die SPD-Innenexpertin Nancy Faeser am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Auch wegen der Sparmaßnahmen der Landesregierung gebe es eine riesige Unzufriedenheit in der Polizei. „Tun Sie endlich etwas gegen den Frust der Beamten”, sagte Faeser in Richtung von Innenminister Peter Beuth (CDU).

Dieser wies die Kritik der Opposition strikt zurück. Hessen habe auf die aktuelle Sicherheitslage reagiert und schaffe rund 1000 neue Stellen bis zum Jahr 2020. Zudem sei 2017 der stärkste Ausbildungsjahrgang, den es jemals gab. Bei der Besoldung der Polizeibeamten habe Hessen bundesweit einen guten Mittelfeldplatz. Weit mehr Polizisten seien im gehobenen Dienst als in anderen Bundesländern.

(dpa)