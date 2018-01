SPD stellt erfolgreiche Projekte hessischer Kommunen vor

Wenige Monate vor der hessischen Landtagswahl im Herbst dieses Jahres informiert die SPD ihre Mitglieder über aus ihrer Sicht gelungene Projekte in hessischen Städten und Gemeinden. „Die kommunale Basis ist das Wichtigste bei uns”, sagte die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser am Mittwoch in Wiesbaden. Gemeinsam mit der Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK), Kirsten Fründt, stellte sie das Handbuch „Best Practise Kommunalpolitik” vor, das 14 Projekte auflistet, die sich mit Themen wie der Energiewende, der Wohnungsnot und der Stadtentwicklung befassen.

„Ein sensationelles Handbuch mit sozialdemokratischer Handschrift”, lobte Faeser das Werk, das in einer Auflage von 2000 Stück gedruckt wurde. Es soll an Ortsvereinsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten in Hessen verteilt werden. In diesem Buch gehe es nicht um eine Leistungsbilanz sozialdemokratischer Politik, sondern um beispielgebende Initiativen, stellte sie klar. In dem Handbuch werden Projekte aus Wetzlar, Alheim, Hanau, Hofgeismar, Wiesbaden, Lorch, Hofheim, Marburg, Baunatal, Darmstadt, und Eltville vorgestellt.

(dpa)