SPD unterstützt Forderung nach mehr Politik im Unterricht

Die Forderung der Landesschülervertretung nach mehr politischer Bildung im Unterricht stößt auf offene Ohren bei Hessens SPD. Nur wer gelernt habe, wie Demokratie funktioniert und auf welchen Werten sie basiert, könne als mündiger Bürger daran teilhaben, sagte Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel am Mittwoch in Wiesbaden. Auch durch mehr echte Ganztagsschulen könne der Raum für eine breiter angelegte Wissensvermittlung geschaffen werden.

Landesschulsprecher André Ponzi hatte zuvor gefordert, das Angebot in den Fächern Politik und Wirtschaft in den Schulen auszubauen und die Inhalte stärker am tatsächlichen realen Geschehen zu orientieren. Derzeit sei der Unterricht viel zu theorielastig und beschäftige sich zu viel mit bürokratischen Feinheiten internationaler Organisationen. Ponzi machte sich auch für mehr kontroverse und offene Diskussionen, Treffen mit Abgeordneten und Wissenschaftlern sowie Besuche in Parlamenten stark. Dadurch könne auch wieder Begeisterung für Politik und Gesellschaft geweckt und Wissen gegen populistische Scheinargumente vermittelt werden.

(dpa)