SPD verspricht nach Wahlerfolg Bau- und Wohnministerium

Im Fall eines Erfolgs bei den Landtagswahlen im Oktober will die hessische SPD ein Ministerium für Bauen und Wohnen schaffen. Eine SPD-geführte Landesregierung wolle dort die Zuständigkeiten für den Wohnungsbau bündeln, sagte SPD-Fraktions- und Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag in Wiesbaden.

Kritik äußerte Schäfer-Gümbel an der schwarz-grünen Landesregierung, die das Thema nicht mit dem notwendigen Nachdruck verfolge. „Die Frage, wie wir bezahlbaren Wohnraum für die Menschen in Hessen schaffen, ist die entscheidende soziale Frage des nächsten Jahrzehnts”, erklärte er. „Deshalb muss es ein Ministerium geben, bei dem alle Kompetenzen für das Bauen und Wohnen in unserem Land zusammengefasst sind. Und genau so ein Ministerium wird es geben, wenn die SPD die nächste Landesregierung anführt.”

(dpa)