SPD will Kita-Gebühren in Hessen abschaffen

Gebührenfreie Kita-Plätze in Hessen hat der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel für den Fall eines Wahlsieges im kommenden Jahr angekündigt. Auf dem Landesparteitag am Samstag in Kassel stellte er am Samstag einen „Hessenplan” für die Bundestagswahl im Herbst und Landtagswahl 2018 vor: Die SPD wolle neben den Eltern auch die Kommunen bei den Kosten für die Kindertagesstätten entlasten. Ein weiteres Ziel sei die Schaffung bezahlbaren Wohnraums.

Schäfer-Gümbel kritisierte die schwarz-grüne Landesregierung: Dass sie den Billigflieger Ryanair am Frankfurter Flughafen zugelassen habe, sei „eine Vernichtung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze und ein Verzocken von Geld des Steuerzahlers”.

Am Nachmittag wollten die Delegierten über die Landesliste zur Bundestagswahl entscheiden. Hessischer Spitzenkandidat soll der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, werden.

(dpa)