SV Wehen Wiesbaden gewinnt sein Heimspiel gegen Erfurt

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball Liga den nächsten Sieg gefeiert. Gegen Schlusslicht Rot-Weiß Erfurt gewann die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm am Freitagabend mit 4:2 (3:1) und verbesserte sich dadurch zumindest für einen Abend wieder auf den Relegationsrang drei der Tabelle.

Vor 2000 Zuschauern in der BRITA Arena schossen zweimal Manuel Schäffler (10./19.), Simon Brandstetter (22.) und Stephan Andrist (89.) die Tore für den SVWW. Erfurt ging durch Merveille Biankadi in der 6. Minute früh in Führung und kam in der zweiten Halbzeit durch Lion Lauberbach (68.) noch einmal heran. Im dem engen Rennen um zwei direkte Aufstiegsplätze und den Relegationsrang kann der Karlsruher SC aber schon an diesem Samstag wieder an den Wehenern vorbeiziehen.

(dpa)