Der Auftritt der Sängerin Nena («99 Luftballons») ist einer der Höhepunkte beim 20. Schlossgrabenfest in Darmstadt. Die Open-Air-Veranstaltung ist eines der größten Musikfestivals in Deutschland und beginnt an Fronleichnam (31.Mai). Die 58 Jahre alte Nena ist am Freitagabend kostenlos zu hören; wie auch die anderen 110 Bands, die an insgesamt vier Tagen bis zum 3. Juni auftreten werden. Unter den Top-Acts auf den vier Bühnen rund um das Residenzschloss sind auch der deutsch-spanische Singer-Songwriter Nico Santos («Home»), der Brite Tom Gregory («Run to You») und die Pop-Band Marquess aus Hannover.

Gemessen an den erwarteten 400 000 Besuchern sei das Schlossgrabenfest nach «Bochum Total» das größte Musikfestival Deutschlands, sagte Veranstalter Thiemo Gutfried vor Beginn. «Aber es ist nicht unsere Intention, ein Fest der Superlative zu sein. Uns reicht es, Hessens größtes Festival zu bleiben.»

Trotz der Verpflichtung von prominenten Musikern legen die Veranstalter Wert darauf, neue Namen zu fördern. Darum komme die Hälfte der angekündigten Bands aus der Region, sagte Gutfried. Es gibt neben den vier Bühnen auch zwei Disco-Bereiche und 160 Stände für Essen und Getränke.

Das Innenstadtfestival wird wie im Vorjahr außerhalb des Geländes großräumig mit Betonklötzen gesichert. Sie können verhindern, dass ein Attentäter mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge fährt. Das Festgelände wird zudem videoüberwacht und es gibt eine mobile Polizeiwache.

