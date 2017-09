Säuglingsknochen: Keine Spur zu Fall aus Mittelhessen

Im Fall der bei Viernheim in Südhessen entdeckten Knochen eines Säuglings haben die Ermittler einen Zusammenhang mit einem Fall aus Mittelhessen nun ausgeschlossen. Die Überprüfung der Spur habe kein Ergebnis ergeben, teilte die Polizei in Darmstadt am Freitag mit. Eine Frau aus Waldsolms war im Juli vom Landgericht Limburg zu neun Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Sie wurde für schuldig befunden, ihr Neugeborenes umgebracht zu haben. Der Säugling ist seit seiner Geburt im Dezember 2015 aber verschwunden. Die Ermittlungen im Viernheimer Fall gehen weiter. Auf die Knochenreste war vor fast zwei Wochen ein Pilzsammler gestoßen, sie befanden sich in einer Tasche.

(dpa)