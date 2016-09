Ware aus Uganda: Salmonellengefahr: Alnatura ruft Sesamprodukte zurück

Der Bio-Hersteller Alnatura ruft drei Sesamprodukte zurück, weil in einer Probe Salmonellen gefunden wurden. Betroffen seien die Produkte Alnatura Sesam 500 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdatum 03.03.2017, Alnatura Sesam ungeschält 250 Gramm mit Haltbarkeitsdatum 30.10.2016 sowie die Alnatura Saatenmischung (250 Gramm), haltbar bis 14.12.2016, teilte das Unternehmen aus Bickenbach am Freitag mit. Dabei sei ausschließlich Ware mit dem Herkunftsland Uganda betroffen, das sich ebenso wie das Mindesthaltbarkeitsdatum an der Seite der Packungen befinde.

Produkte mit späteren Haltbarkeitsdaten sowie mit der Herkunft Indien könnten bedenkenlos verzehrt werden. Kunden können gekaufte Ware in allen Alnatura-Filialen zurückgeben und erhalten Ersatz. (dpa)