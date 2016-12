Charterflug mit 50 Afghanen: Sammelabschiebung: Flug von Frankfurt nach Kabul soll am Mittwoch starten

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Die Bundesregierung beginnt laut Recherchen des «Spiegel» mit Sammel-Abschiebungen von abgelehnten afghanischen Asylbewerbern. Laut am Dienstag veröffentlichten Informationen des Magazins soll am Mittwoch der erste Charter-Flug mit 50 Afghanen von Frankfurt nach Kabul starten. In der afghanischen Hauptstadt werden die Flüchtlinge den Angaben zufolge zunächst von lokalen Behörden aufgenommen und sollen dann in ihre Heimatregionen zurückkehren - wenn diese als halbwegs sicher gelten.In Regierungskreisen wurden die Pläne für die erste Sammel-Abschiebung auf Anfrage bestätigt. Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) hatte seit Monaten auf solche Flüge gedrängt. Er will vor allem nach Afghanistan ein Signal senden, dass nicht alle Flüchtlinge von dort in Deutschland Asyl bekommen und sich die lebensgefährliche Reise über Land oder das Mittelmeer nicht lohnt.Bisher hatte Deutschland abgelehnte afghanische Asylbewerber meist jahrelang geduldet. Wegen der unsicheren Sicherheitslage am Hinduksuch verhinderten auch Gerichte mehrmals die zwangsweise Rückführung in das Krisen-Land. Letztlich wurden nur eine Handvoll Afghanen pro Jahr tatsächlich abgeschoben. (KNA)