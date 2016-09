Samy Deluxe wünscht sich Wolfgang Niedecken als Ersatzvater

Rapper Samy Deluxe würde gerne von BAP-Sänger Wolfgang Niedecken adoptiert werden. „Er ist ein guter Mensch. Guter Mann, guter Vater. Er ist so eine tolle Vaterfigur, ich hoffe, er adoptiert mich”, sagte der Musiker in einem Interview dem Radiosender FFH. Die beiden hatten sich bei einer Sendung des Fernsehsenders Vox kennengelernt, wo Deluxe Niedeckens Lied „Kristallnaach” (Kristallnacht”) neu interpretierte. Deluxe, der eigentlich Samy Sorge heißt, wuchs ohne Vater bei seiner Mutter in Hamburg auf.

Besonders in seiner Jugend habe ihn diese Tatsache sehr belastet. „Einmal habe ich meinen Vater als Teenager mit 17 Jahren im Sudan besucht. Ich wollte verstehen, warum er gegangen ist und sich nie wieder gemeldet hat. Es gab keine richtige Erklärung. Danach war nie wieder Kontakt”, sagte der 38-jährige Deluxe. Er selbst hat einen 15 Jahre alten Sohn, der mit der Mutter in den USA lebt. Zwar habe Deluxe Angst, dass das Verhältnis so werden könnte wie das zu seinem Vater. Doch er versuche, das in seinem künstlerischen Leben zu verarbeiten. „Negative Erfahrungen, Melancholie, Traurigsein sind die besseren Triebwerke für Ideen, als wenn du megahappy bist und die ganze Zeit die Sonne scheint.”

