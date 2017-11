Sanierung der Bühnen: Kulturdezernentin wird befragt

Im Streit um die auf fast eine Milliarde Euro geschätzte Sanierung der Frankfurter Bühnen wird am heutigen Donnerstag Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) Stellung nehmen. Die SPD-Politikerin wird dazu vom Kulturausschuss der Stadtverordnetenversammlung befragt.

Im Juni dieses Jahres hatte ein Gutachten bundesweit für Furore gesorgt, das den Sanierungsbedarf bei Schauspiel und Oper auf bis zu 900 Millionen Euro bezifferte. Die Theaterdoppelanlage stammt aus den 1960er-Jahren und gilt als dringend renovierungsbedürftig. Die Stadt hat inzwischen eine interne Kommission eingesetzt, die Einsparpotenziale bei der Sanierung prüfen soll.

Die Gutachter hatten an ihrer Expertise fast zwei Jahre lang gearbeitet. Schon während der Untersuchung ist in Frankfurt eine Diskussion über die Sanierung in Gang gekommen. Es geht dabei vor allem um die Frage, ob und an welchem Standort ein Neubau sinnvoller wäre.

(dpa)