Sanofi baut Hunderte Stellen in Frankfurt ab

Der französische Pharmakonzern Sanofi will am Standort Frankfurt bis zum Jahr 2019 insgesamt 480 Stellen abbauen. Darunter seien auch 200 befristet Beschäftigte, deren Verträge auslaufen sollen, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Grund sei eine Neuausrichtung des Standorts im Industriepark im Frankfurter Stadtteil Höchst. Sanofi hat nach Angaben der Sprecherin weltweit über 110 000 Mitarbeiter, davon etwa 9000 in Deutschland und 7300 am Standort Frankfurt.

Vom Stellenabbau in Frankfurt sei vor allem die Produktion und Fertigung mit ihren rund 5300 Beschäftigten betroffen, sagte die Sprecherin. Es gelte, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sicherzustellen. In der hochtechnologisierten Fertigung würden weniger Beschäftigte als früher benötigt. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat für den (morgigen) Mittwoch zu einem Pressegespräch zum Thema Sanofi eingeladen.

Sanofi hatte zuletzt ein Tauschgeschäft mit Boehringer Ingelheim abgeschlossen. Dabei hatte Boehringer seinen Bereich mit verschreibungsfreien Mitteln an Sanofi abgegeben, im Gegenzug übernahmen die Franzosen das Geschäft mit Tiermedikamenten.

(dpa)