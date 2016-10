Schaden Organisierter Kriminalität geht in Milliarden

Der von Organisierter Kriminalität verursachte Schaden geht nach Schätzungen der Bundesregierung in die Milliarden. Die Dunkelziffer in dem Bereich sei sehr hoch und das Schadenspotenzial enorm, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Freitag in Wiesbaden. „Die Organisierte Kriminalität bedroht uns alle”, sagte der Minister. Bei der Bekämpfung sei vor allem das Gesetzesvorhaben zur Vermögensabschöpfung wichtig, mit dem Vermögen unklarer Herkunft leichter eingezogen werden könne. Dies packe die Täter da, wo es ihnen weh tue. Das Bundeskriminalamt (BKA) stellte am Freitag das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2015 vor.

(dpa)