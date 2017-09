Schäfer-Gümbel: SPD zieht Lehren aus Bundestagswahl-Debakel

Die hessische SPD will aus der schweren Niederlage im Bund Lehren ziehen - auch für den kommenden Wahlkampf für die Landtagswahl 2018. Die Partei habe eine schwere Niederlage auf Bundesebene erlitten, sagte der Landesparteivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel der Deutschen Presse-Agentur. „Wir werden jetzt die Oppositionsrolle im Bund annehmen. Und wir werden sicher intern beraten, was wir daraus lernen.”

Erste Gespräche des Landesvorstandes mit den hessischen Unterbezirksvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten seien für den (heutigen) Montag geplant. „Wir schauen uns das sehr genau an, ich sehe uns aber gut und sehr klar aufgestellt”, sagte Schäfer-Gümbel. „Die SPD weiß zu kämpfen, das zeigt sich auch bei Niederlagen.”

Die hessische SPD werde weiter alles dafür tun, die AfD aus dem Landtag in Wiesbaden herauszuhalten. „Es ist ein historisch entscheidender Punkt, dass eine Partei, die Rechtsextreme in ihren Reihen hofiert und duldet, in den Deutschen Bundestag einzieht”, sagte der SPD-Bundesvize. Der Anspruch der deutschen Sozialdemokratie müsse es bleiben, dass diese Entwicklung nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt werde.

