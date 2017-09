Schäfer-Gümbel: Wollen AfD aus Landtag heraushalten

Die hessische SPD will nach den Worten ihres Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel weiter dafür kämpfen, die AfD aus dem Landtag in Wiesbaden herauszuhalten. „Es ist ein historisch entscheidender Punkt, dass eine Partei, die Rechtsextreme in ihren Reihen hofiert und duldet, in den Deutschen Bundestag einzieht”, sagte der SPD-Bundesvize der Deutschen Presse-Agentur. Der Anspruch der deutschen Sozialdemokratie müsse es bleiben, dass diese Entwicklung nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt wird.

Nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl wolle die SPD ihre Lehren ziehen - auch mit Blick auf den kommenden Wahlkampf für die Landtagswahl 2018. „Das Ergebnis ist für uns auch in Hessen wenig erfreulich und hinter den Erwartungen zurückgeblieben”, sagte der Landesparteivorsitzende. Allerdings freue er sich über den Sieg der SPD-Kandidaten bei den Oberbürgermeisterwahlen in Offenbach und den Landratswahlen im Vogelsbergkreis.

Erste Gespräche des Landesvorstandes mit den hessischen Unterbezirksvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten seien für den (heutigen) Montag geplant. „Wir konnten die Wähler mit unseren Antworten nicht ausreichend überzeugen. Wir werden intern besprechen, woran das lag.” Der „Hessenplan” seiner Partei komme nun - wie angekündigt - nach der Bundestagswahl. „Die SPD weiß zu kämpfen, das zeigt sich auch bei Niederlagen”, betonte Schäfer-Gümbel.

Die CDU war bei der Bundestagswahl in Hessen erneut stärkste Kraft geworden. Sie verlor nach dem vorläufigem Endergebnis zwar 8,3 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl 2013, konnte aber mit 30,9 Prozent die SPD auf Distanz halten. Die Sozialdemokraten mussten ebenfalls Verluste einstecken und landeten bei 23,5 Prozent der Zweitstimmen (minus 5,3 Prozentpunkte). Drittstärkste Kraft wurde knapp die AfD mit 11,9 Prozent. Die FDP erreichte 11,6 Prozent und blieb damit vor den Grünen (9,7 Prozent) und der Linken (8,1 Prozent).

Die hessische FDP erhofft sich von dem guten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl auch Schwung für die anstehende Landtagswahl. „Das gibt auch für Hessen Rückenwind”, sagte die Spitzenkandidatin der Hessen-FDP für die Bundestagswahl, Nicola Beer, der Deutschen Presse-Agentur. Die Partei wolle die Themen ihres erfolgreichen Bundestagswahlkampfs auch im Land auf die Agenda setzen. Dazu zählten eine Trendwende in der Bildungspolitik, bei der Digitalisierung und die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz, sagte die Generalsekretärin der Bundes-FDP.

(dpa)