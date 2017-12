Schäfer-Gümbel erneut zum Bundes-Vize der SPD gewählt

Der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel ist erneut zum Bundes-Vize seiner Partei gewählt worden. Auf dem Bundesparteitag in Berlin bekam er am Donnerstag 78,3 Prozent der Delegiertenstimmen. Vor zwei Jahren waren es noch 88 Prozent gewesen. Der SPD-Fraktionschef im hessischen Landtag will 2018 im dritten Anlauf Ministerpräsident werden. Der Parteilinke arbeitete federführend das Steuerkonzept für das Wahlprogramm aus. Schäfer-Gümbel ist seit 2013 Vize.

(dpa)