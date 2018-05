Schäfer-Gümbel fordert Solidarität mit Opel-Mitarbeitern

Demonstrationen für „mehr Solidarität”, einen „starken Sozialstaat” und „mehr bezahlbaren Wohnraum”: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat am Tag der Arbeit in Hessen zu landesweit 45 Kundgebungen aufgerufen. Michael Rudolph, Vorsitzender des Bezirks Hessen-Thüringen, forderte bei der zentralen Demonstration in Darmstadt, die Landesregierung müsse „endlich auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu reagieren”.

Der hessische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel rief am 1. Mai zu „entschiedener Solidarität mit den Beschäftigten bei Opel” auf. Auch der DGB forderte bei den diesjährigen Kundgebungen „Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit”. Vorsitzender Rudolph warnte vor einer Politik mit „Hass und Hetze”, die „ganz sicher keine besseren Arbeits- und Lebensbedingungen” schaffe.

(dpa)