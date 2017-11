Schäfer-Gümbel führt Hessens SPD in den Landtagswahlkampf

SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel führt Hessens Sozialdemokraten in den Landtagswahlkampf im nächsten Jahr. Auf dem Parteitag in Frankfurt wurde der 48-Jährige am Samstag mit 94,6 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten und damit zum Herausforderer von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gekürt. Für die Landtagswahl 2009 war Schäfer-Gümbel mit 96,7 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten gekürt worden, vor der Wahl 2013 hatten 97,8 Prozent für ihn votiert.

