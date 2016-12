Schäfer-Gümbel: für SPD-Mehrheit jenseits der Union

SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel hält Gespräche über ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund für sinnvoll. Die Union um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei verbraucht: „Da ist nur noch gähnende Leere. Deshalb arbeiten wir für eine Mehrheit jenseits der Union”, sagte der hessische SPD-Landeschef der Deutschen Presse-Agentur.

An diesem Sonntag treffen sich in Berlin zum zweiten Mal Bundestagsabgeordnete von SPD, Linkspartei und Grünen. Sie wollen Gemeinsamkeiten für eine mögliche Koalition nach der Wahl 2017 ausloten. „Allerdings ziehen wir nicht für eine Koalition in den Wahlkampf, sondern für so viel Sozialdemokratie wie möglich”, betonte der Parteilinke Schäfer-Gümbel.

(dpa)