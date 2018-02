Schäfer-Gümbel räumt Fehler der Parteispitze ein

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hat Fehler der Parteispitze nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche im vergangenen November eingeräumt. „Wir hätten einfach mal die Füße stillhalten und in dieser Phase Dinge zu Ende denken sollen”, sagte er am Sonntag bei einem SPD-Mitgliedertreffen in Oberursel. Dort warb er für eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag. In der Vereinbarung mit den Christdemokraten habe sich die SPD in vielen Punkten durchgesetzt, argumentierte der SPD-Landeschef. Wenn nun dagegen gestimmt werde, „glaube ich nicht, dass dies von den Wählern belohnt wird”.

Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert hielt dagegen. Das Profil der Partei habe in den vergangenen Jahren gelitten, als sie nur als Beiwagen der CDU gesehen worden sei, meinte Kühnert. Er glaube kaum, dass sich die SPD nun in einer großen Koalition profilieren könne. „Eine Partei, die Angst vor Neuwahlen hat, kann den Laden gleich zumachen. Wir müssen selbstbewusster auftreten”, meinte er.

Die Abstimmung der Sozialdemokraten beginnt am kommenden Dienstag und läuft bis zum 2. März. Das Ergebnis soll am ersten März-Wochenende vorliegen.

