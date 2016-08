Schäfer-Gümbel will 2018 SPD-Spitzenkandidat werden

Der hessische SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel will bei der Landtagswahl 2018 wieder Spitzenkandidat werden. Diese Entscheidung habe er dem Landesparteirat und -vorstand mitgeteilt, sagte er am Mittwoch in Wiesbaden. Zunächst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Mittwochausgabe) darüber berichtet. „Dies bedeutet nicht, dass meine Rolle in Berlin kleiner wird”, sagte Schäfer-Gümbel. Ihm gehe es darum, seiner Partei schon deutlich vor der Wahl Orientierung zu geben. Es wäre für Schäfer-Gümbel die dritte Spitzenkandidatur für die Hessen-SPD.

(dpa)