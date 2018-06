Schäfer-Gümbel will massiv Bauland zur Verfügung stellen

SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat bei einem Regierungswechsel in Hessen einen massiven Wohnungsbau im Land zugesagt. Sollte er nach der Landtagswahl im Herbst Ministerpräsident sein, werde er in den ersten 100 Tagen seiner Regierungszeit 100 000 Quadratmeter Bauland zur Verfügung stellen, kündigte Schäfer-Gümbel am Samstag auf einem Parteitag in Wiesbaden an. Diese Fläche werde nicht an Spekulanten abgegeben, sondern Wohnungsgesellschaften zur Verfügung gestellt.

„Wohnen ist die soziale Frage des nächsten Jahrzehnts”, betonte der Parteivorsitzende. Die Sorgen der Menschen wegen des fehlenden und nicht bezahlbaren Wohnraums würden nicht durch Sonntagsreden gelöst, sondern mit Baggern, Kränen und Schaufeln. „Ich will ein Hessen, das in den nächsten Jahren baut, baut, baut”, sagte Schäfer-Gümbel. Auch über Supermärkten und Parkplätzen wolle er das Bauen anpacken. Er erneuerte das Vorhaben der Sozialdemokraten, ein eigenständiges Ministerium für Bauen und Wohnen zu schaffen.

Der Sozialdemokrat kündigte als weitere Ziele deutlich mehr Lehrer und den Ausbau der Ganztagessschulen in Hessen, die Verlagerung von Landesbehörden in den ländlichen Regionen sowie einen Abbau der Verkehrsprobleme mit etlichen Staus und überfüllten Bahnen an.

