Schäfer: „Panama Papers” sind viele Einzeldokumente

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) rechnet mit einem erheblichen Zeitwand für die Auswertung der „Panama Papers”. Der riesige Datensatz mit Informationen über dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen enthalte sehr viele unstrukturierte Einzeldokumente, die von den Steuerexperten aufgearbeitet und maschinenlesbar gemacht werden müssen, sagte der Minister am Mittwoch in Wiesbaden. Das sei nun die Aufgabe der Fachleute der hessischen Finanzverwaltung.

Das Bundeskriminalamt (BKA) soll im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerbetrug den Datensatz für fünf Millionen Euro an eine bislang ungenannte „Quelle” gezahlt haben. Wie hoch die finanzielle Beteiligung Hessens an dem Ankauf der Daten ist, wollte der Minister nicht sagen. Er gehe aber davon aus, dass die Kosten letztlich unter den Bundesländern nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel aufgeteilt werden, der ihre Beteiligung an gemeinsamen Finanzierungen regelt. Sobald sich Anhaltspunkte für Ermittlungen ergeben, würden auch die jeweiligen Länder miteinbezogen, erklärte Schäfer.

SPD-Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel begrüßte die Entscheidung Hessens für den Ankauf der Daten, sprach aber auch von einem massiven Kurswechsel. Bislang habe es die Landesregierung überwiegend abgelehnt, Steuer-CDs anzukaufen. Das Motiv für die Richtungsänderung sei möglicherweise der Bundestagswahlkampf.

