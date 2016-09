Schäfer fordert schärfere Maßnahmen gegen Steuertricks

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) fordert schärfere Schritte der EU-Staaten gegen Steuertricks internationaler Großkonzerne. Um die grenzüberschreitende Steuervermeidung zu begrenzen, sollten sich die EU-Staaten auf Mindeststeuern für Firmen einigen, sagte Schäfer der „Fuldaer Zeitung” (Samstag).

„Ein europäischer Mindeststeuersatz für die Unternehmensbesteuerung könnte helfen, den schädlichen Kampf um den niedrigsten Steuersatz zu verhindern”, sagte Schäfer. Für viele Staaten sei das ein Tabu, ein Eingriff in die nationale Souveränität. „Ich meine aber: Darüber sollten wir reden. Wettbewerb ist gut, sollte aber Grenzen nach unten setzen”, sagte der CDU-Politiker.

Insbesondere die US-Unternehmen Apple, Google und Starbucks stehen derzeit wegen niedriger Steuerzahlungen in Europa in der Kritik. Die EU-Kommission verlangte in der vergangenen Woche Steuernachzahlungen in Milliardenhöhe von Apple.

