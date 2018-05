Schäfer präsentiert Schulden-Schutzschirm-Bilanz

Kindertagesstätten in Wedel und Maintal gewinnen Kita-Preis

Berlin. Die Wedeler Kindertagesstätte Hanna Lucas hat den zweiten Platz des Deutschen Kita-Preises erhalten. Die AWO-Kita wurde am Mittwochabend in Berlin mit einem Preisgeld von 10 000 Euro in der Kategorie beste Kita ausgezeichnet. mehr