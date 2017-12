Linksautonome: Scharfe Kritik an Veröffentlichung von Polizisten-Fotos

Immobilienmarkt Neubau von Wohnungen in Hessen um fast drei Prozent teurer

Wer in Hessen Wohnungen baut, muss tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für den Wohnungsbau sind 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.