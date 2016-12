Schauspieler Brandauer warnt vor zu viel Hysterie

Schauspieler Klaus Maria Brandauer sieht die rechtspopulistischen Entwicklungen in Deutschland und auch in seinem Heimatland Österreich mit großer Sorge. Gleichzeitig warnt er jedoch vor zu viel Hysterie. „Rechtspopulistische Einstellungen gab es immer, nur sind sie nicht in dem Maße nach außen getreten, wie wir das heute erleben”, sagte er dem Wiesbadener Stadtmagazin „Sensor”. Die Entwicklung der vergangenen Jahre eröffne die Chance einer öffentlichen Auseinandersetzung. „Die muss man dann allerdings auch führen, und zwar nicht nur am Stammtisch”, sagte Brandauer. Stigmatisierung sei auf jeden Fall der falsche Weg. „Die plurale Demokratie kann auch etwas aushalten, wir sollten nicht zu kleinmütig werden”, sagte der 73-Jährige.

(dpa)