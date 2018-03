Scheinehen-Razzia: Materialauswertung kann länger dauern

Nach Razzien in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Schleuserbanden dürfte die Auswertung des sichergestellten Materials längere Zeit in Anspruch nehmen. Bei den Durchsuchungen in Wohnungen, Büros und Gewerbeobjekten in sieben Bundesländern und in Tschechien seien zahlreiche Schriftstücke und Datenträger sichergestellt worden, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

Die Verdächtigen, die auch in großem Stil Scheinehen organisiert, Urkunden gefälscht und Steuern hinterzogen haben sollen, stammen aus dem Kosovo, Serbien und Bulgarien. Wie viele von ihnen nun in Untersuchungshaft sind, konnte die Behördensprecherin nicht sagen, da die Festgenommenen in verschiedenen Bundesländern vor den Haftrichter kamen.

An den Durchsuchungen am Mittwoch waren rund 850 Ermittler beteiligt. Schwerpunkt war Hessen, es gab aber auch Durchsuchungen in Bremen, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern.

(dpa)