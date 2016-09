Schiffsführer findet Leiche im Main: Badeunfall

Zwei Tage nach der Bergung einer Leiche aus dem Main ist erneut ein Mann in dem Fluss ums Leben gekommen. Ein Schiffsführer habe am Sonntagabend einen leblosen Körper auf der Höhe von Raunheim (Kreis Groß-Gerau) entdeckt, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Mann sei von der Feuerwehr an Land gebracht worden. Reanimationsversuche eines Notarztes blieben erfolglos. Weil der Tote nur mit einer Badehose bekleidet war, geht die Polizei von einem Badeunfall aus. Hinweise zur Identität des Mannes gab es zunächst nicht.

Bereits am Donnerstag war ein 45-Jähriger nach einem Bad im Main nicht mehr aus dem Fluss gekommen. Spaziergänger fanden die Leiche am Samstag schließlich zwischen Raunheim und Rüsselsheim.

(dpa)